Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph Mengundurkan Diri

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis, (2/7).

Daud Joseph diketahui baru sekitar tiga bulan menjabat, setelah ditunjuk sebagai dirut PT Pos Indonesia (Persero) pada Maret 2026.

Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan menjelaskan Daud mundur dengan alasan murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi.

Iwan menyatakan perseroan menghormati keputusan Daud dan menyampaikan apresiasi atas tiga bulan kinerjanya.

“(PT Pos Indonesia (Persero)) menyampaikan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi yang telah diberikan selama memimpin perusahaan," kata Iwan Gunawan dalam keterangan tertulis.

Perseroan memastikan proses transisi kepemimpinan akan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Selama proses tersebut berlangsung, PT Pos Indonesia memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dan tidak mengganggu layanan kepada seluruh stakeholder.

Sebagai bagian dari Danantara, perseroan berjanji memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat kinerja perusahaan, serta menjalankan program kerja strategis yang sedang berlangsung.