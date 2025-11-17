Baru 5.000 Dapur MBG yang Punya SLHS, BGN Beri Ultimatum 30 Hari

jpnn.com - BANDUNG - Jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memilki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sampai hari ini masih belum banyak. Data terbaru, dari 15 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi, baru 5.000-an yang mendaftar.

Wakil Kepala I Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan, data tersebut didapatkan berdasarkan verifikasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Artinya, masih banyak SPPG yang belum mendaftarkan SLHS.

"Dari 15 ribu dapur yang operasional, ternyata kalau dari catatan Kemenkes itu baru sekitar 5.000-an yang mendaftar. Mendaftar saja loh ya. Nah, yang lulus itu sebanyak 2.002. Ada 477 tidak lulus SLHS," kata Nanik setelah menghadiri Rapat Konsolidasi Rapat SPPG di Kabupaten Bandung, dikutip Senin (17/11/2025).

Baca Juga: Badan Gizi Nasional Minta Tambah Dana Rp 28 Triliun Demi MBG

SPPG yang tidak lolos ini banyak disebabkan karena beberapa hal, salah satu contohnya seperti dari segi bangunan yang sudah tua sehingga belum memenuhi persyaratan. Nanik menegaskan, para SPPG agar segera memperbaiki kekurangan tersebut.

"Karena bangunan. Karena bangunannya itu bangunan tua. Sehingga Kemenkes kasih waktu tiga bulan untuk memperbaiki sambil jalan, ya tidak tidak menghentikan operasional dapur, tetapi harus ada pembenahan," ujarnya.

Nanik pun meminta kepada pengelola SPPG yang belum mendaftar untuk segera mendatangi Puskesmas atau dinas kesehatan untuk mengurus seluruh persyaratan agar bisa mendapatkan SLHS.

"Badan Gizi Nasional memberikan waktu selama 30 hari. Supaya mereka ini daftar karena SLHS ini penting," tuturnya.

Petugas dinas kesehatan dalam memberikan SLHS, kata Nanik, dilakukan dengan peraturan yang sudah tertulis dalam petunjuk teknik MBG. Apalagi, Adanya beberapa peraturan yang dikurangi, dari sebelumnya 19 poin kini menjadi lima saja.