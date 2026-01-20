Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Baru Belajar Menyetir, Pencuri Mobil Tewas Dalam Perjalanan Menuju Jakarta

Selasa, 20 Januari 2026 – 18:50 WIB
Baru Belajar Menyetir, Pencuri Mobil Tewas Dalam Perjalanan Menuju Jakarta
Ilustrasi korban tewas. Foto: JPNN.com

jpnn.com, PURWAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengungkap aksi pencurian mobil yang terjadi di Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung.

Sebanyak tiga orang terungkap sebagai pencuri, tetapi satu di antaranya tewas saat membawa kabur kendaraan ke daerah Purwakarta.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, para pencuri itu membawa kabur kendaraan mobil pikap yang sedang terparkir di kawasan Terminal Antapani.

Pemilik yakni Edwin (50 tahun), ketika hendak membuka tokonya menemukan kendaraannya sudah tidak pada tempatnya alias hilang.

"Pada saat pelapor akan membuka toko sekitar pukul 7 pagi, pelapor mendapati mobil yang terparkir di terminal tersebut sudah tidak ada. Dia sempat mencari keberadaan tersebut, akan tetapi tidak ditemukan," kata Anton saat ditemui di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Kota Bandung, Selasa (20/1).

Di saat yang bersamaan, para pencuri itu berhasil membawa kabur mobil pikap ke daerah Jakarta. Namun, dalam perjalanannya, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di daerah Purwakarta.

Satu dari tiga pencuri yakni U, tewas di tempat, sementara sisanya, G dan L, mengalami luka dan diamankan pihak kepolisian.

Berikutnya, para pelaku itu menjalani perawatan di rumah sakit, untuk kemudian diproses hukum.

Tiga pencuri mobil pikap di Bandung terungkap. Satu pelaku tewas setelah kecelakaan di Purwakarta saat hendak membawa mobil curian ke Jakarta.

