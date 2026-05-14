JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Baru Comeback Bersama Persib, Dedi Kusnandar Langsung Bicara Soal Bahaya Euforia

Kamis, 14 Mei 2026 – 09:47 WIB
Gelandang Persib, Dedi Kusnandar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Dedi Kusnandar akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Persib Bandung setelah cukup lama absen dari lapangan hijau.

Gelandang yang akrab disapa Dado itu mencatat momen comeback saat Maung Bandung menaklukkan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Dalam duel di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026), Dado masuk pada menit-menit akhir untuk menggantikan Layvin Kurzawa yang harus meninggalkan lapangan akibat cedera.

Bagi pemain bernomor punggung 11 tersebut, kesempatan kembali mengenakan seragam Persib di laga sebesar kontra Persija menjadi pengalaman yang sangat berarti.

Apalagi, dia bisa ikut merasakan kemenangan atas salah satu rival utama Maung Bandung.

"Pastinya saya sangat senang bisa kembali bermain. Namun, tujuan utama saya memang datang untuk membantu tim."

"Jadi kapan pun pelatih membutuhkan, di posisi apa pun, saya harus siap. Apalagi, ini pertandingan melawan Persija yang selalu mendapat perhatian besar. Saya bangga bisa ikut berkontribusi dalam kemenangan atas tim besar," ucapnya.

Dado juga mengakui dirinya sempat merasakan ketegangan sebelum diturunkan. Setelah cukup lama jauh dari atmosfer pertandingan kompetitif, rasa gugup disebutnya sebagai hal yang sulit dihindari.

Persib  Persib Bandung  Dedi Kusnandar  Super League 
