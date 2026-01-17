Close Banner Apps JPNN.com
Baru Deklarasi, Partai Gema Bangsa Dukung Prabowo Maju Pilpres 2029

Sabtu, 17 Januari 2026 – 21:56 WIB
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/1/2026). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

jpnn.com, JAKARTA - Baru deklarasi, Partai Gema Bangsa menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

"Partai Gema Bangsa mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam pemilu tahun 2029," kata Sekjen Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan saat membacakan deklarasi partai di Jakarta, Sabtu.

Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq dalam kesempatan terpisah mengatakan dukungan partainya bukan tanpa alasan.

Menurutnya, membangun Indonesia bukan tugas ringan dan lima tahun dinilai terlalu singkat.

"Membangun Indonesia yang begitu besar itu enggak cukup 5 tahun, enggak realistis kalau hanya satu periode. Dua periode itu syarat minimal seseorang pemimpin itu bisa teruji, apakah yang menjadi bagian dari gagasannya atau misi perjuangannya itu bisa tercapai atau tidak," ujar Rofiq.

Menurutnya masyarakat bisa lebih banyak menikmati manfaat pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam waktu 10 tahun.

"Kalau hanya 5 tahun menurut saya tidak akan menghasilkan, tidak banyak yang dihasilkan, tetapi kalau 10 tahun saya yakin bisa kita rasakan, ada dampak," ujarnya.

Partai Gema Bangsa hari ini secara resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru yang siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Partai Gema Bangsa menyatakan mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2029.

