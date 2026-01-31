Baru Dibangun, Jembatan Darurat di Probolinggo Putus Lagi Diterjang Banjir

jpnn.com, PROBOLINGGO - Jembatan darurat antardusun yang berada di Desa Banjarsari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali putus setelah diterjang banjir akibat cuaca ekstrem pada Jumat (30/1) malam.

"Jembatan darurat tersebut memang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena bentangannya cukup panjang dan berada di jalur aliran air dengan debit besar saat hujan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Sabtu.

Jembatan darurat tersebut sebelumnya dibangun sebagai akses sementara setelah jembatan permanen yang menghubungkan Dusun Beji dengan Dusun Banjarsari di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih putus akibat banjir pada Sabtu (17/1). Namun, derasnya aliran air saat hujan kembali menyebabkan jembatan darurat tidak mampu menahan terjangan banjir pada Jumat (30/1) malam.

Baca Juga: Pelaku Kedua Pembunuhan Mahasiswi UMM Ditangkap di Probolinggo

"Kami sudah meninjau langsung kondisi jembatan darurat yang rusak guna memastikan dampak dan langkah penanganan selanjutnya. Memang jaraknya cukup panjang sehingga rawan terjangan air hujan yang cukup deras," tuturnya.

Meski jembatan darurat putus, Sekda Ugas memastikan bahwa akses masyarakat tidak sepenuhnya terisolasi karena masih terdapat jalur penyeberangan alternatif yang bisa digunakan warga dan jembatan darurat itu bukan satu-satunya jalur penyeberangan.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan yang tepat terhadap jembatan tersebut, tetapi, pembangunan kembali jembatan permanen akan menunggu kondisi cuaca yang lebih aman.

BPBD Kabupaten Probolinggo bersama pemerintah kecamatan dan desa terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi jembatan putus agar masyarakat tidak melintas di area tersebut karena berbahaya.

"Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan deras serta tidak memaksakan melintas di area yang berpotensi membahayakan keselamatan," ujarnya. (antara/jpnn)