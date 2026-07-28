Baru Dua Pekan Jadi WNI, Mitchell Baker Langsung Meledak Bersama Timnas Indonesia

jpnn.com - Mitchell Baker tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi idola baru Timnas Indonesia. Striker berusia 19 tahun itu langsung mencetak hattrick ke gawang Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026.

Tiga gol Baker membantu Timnas Indonesia menang telak 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.

Selain hattrick Baker, Indonesia juga mendapat tambahan gol melalui Sandy Walsh dan Jens Raven.

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Sementara itu, satu-satunya gol Kamboja tercipta melalui gol bunuh diri Nadeo Argawinata yang salah mengantisipasi bola.

Perjalanan Singkat Berbuah Momen Bersejarah

Tidak banyak pemain yang mampu menikmati debut seindah Baker. Pemain bertinggi badan 196 itu bahkan baru menyandang status Warga Negara Indonesia sekitar dua pekan sebelum turnamen dimulai.

Proses naturalisasinya diselesaikan di Jakarta pada 13 Juli 2026. Sejak saat itu, Baker dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Keputusan tersebut langsung terbayar lunas melalui penampilan luar biasa pada laga perdananya.

Fokus Belum Berakhir

Meski berhasil menjadi pahlawan kemenangan Indonesia, Baker menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam euforia.