Baru Jadi Ayah, Kenny Austin Curhat Beratnya Tinggalkan Anak Saat Syuting

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kenny Austin tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ayah.

Namun kebahagiaan itu harus dibarengi dengan pekerjaannya sebagai aktor yang menyita waktu.

Suami Amanda Manopo itu tak menampik rasa berat ketika harus meninggalkan rumah untuk bekerja.

"Pasti berat banget sih. Saya juga pengin lihat anak tumbuh besar sebenarnya, tapi kan dengan adanya syuting ini saya menghabiskan hampir lebih dari setengah hari ya di lokasi," ujar Kenny Austin di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Meski berat, tetapi dia menyadari bahwa tuntutan profesionalitas harus tetap dijalani.

Pria 34 tahun itu pun berupaya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya demi tetap memiliki waktu bersama anak dan juga istrinya.

"Tapi ya bagaimana, maksudnya life must go on. Pokoknya kalau misalnya enggak syuting, break, atau di hari Minggu biasanya saya selalu luangkan waktu untuk istri dan juga anak," ucap Kenny Austin.

Pemain film Si Paling Aktor itu pun berupaya agar jadwal kerjanya tak memakan waktu di akhir pekan.