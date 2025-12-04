Baru Jadi Menkeu, Purbaya Salip Prestasi Sri Mulyani

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau All Time High (ATH) sebanyak 21 kali.

Iman Rachman mengatakan, di era kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa IHSG menyentuh rekor 21 kali. Sementara di era Menkeu Sri Mulyani IHSG hanya mencentak rekor sekali saja.

Oleh sebab itu, sepanjang tahun ini, secara keseluruhan IHSG menyentuh ATH sebanyak 22 kali.

“Indeks ternyata mencapai rekor high sepanjang 2025 itu 22 kali. Tapi yang menarik 21 kalinya jaman menteri keuangan baru (Purbaya). Jadi bisa dibayangkan dampak daripada persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia” ujar Iman dikutip Kamis(4/12).

Iman melanjutkan IHSG juga mulai menyentuh level psikologis 8.000 pada periode Menkeu Purbaya, yang mana saat ini telah menyentuh level psikologis 8.600.

“Ibu Sri Mulyani satu kalinya, dan Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 jaman beliau. Jadi, kalau bicara 8.000 dan setiap dua bulan ini naik terus, sampai kemarin 8.600,” ujar Iman.

Dalam kesempatan ini, dia juga menyoroti mulai menurunnya arus modal keluar (capital outflow) di pasar saham Indonesia saat ini, dibandingkan pada awal 2025.

Adapun, data penutupan perdagangan di BEI pada hari ini, Rabu (03/12). IHSG ditutup di level 8.611,79 atau sepanjang tahun telah menguat 1.531,88 atau 21,64 persen year to date (ytd) dibandingkan di level 7.079,91 pada awal 2025.