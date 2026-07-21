Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Baru Sepekan Gabung, Denis Kolinger Langsung Klik dengan Persija

Selasa, 21 Juli 2026 – 16:27 WIB
Baru Sepekan Gabung, Denis Kolinger Langsung Klik dengan Persija - JPNN.COM
Denis Kolinger saat diresmikan manajemen Persija Jakarta untuk Super League 2026/27, Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Denis Kolinger tak membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman bersama Persija Jakarta.

Bek jangkung asal Kroasia itu mengaku proses adaptasinya berjalan mulus sejak bergabung dengan skuad Macan Kemayoran dan mengikuti sesi latihan di bawah arahan Shin Tae Yong.

Pemain yang bergabung pada hari pertama latihan tim, Selasa (14/7/2026), itu menegaskan tidak mengalami kendala berarti, termasuk saat beradaptasi dengan cuaca Jakarta.

Baca Juga:

Menurut Denis, kondisi di ibu kota Indonesia tidak jauh berbeda dengan musim panas di Zagreb, kota asalnya di Kroasia.

"Sejujurnya, di negara saya cuacanya tidak terlalu berbeda dengan di Jakarta. Saya tinggal di Zagreb dan di sana juga sangat panas, bahkan terkadang lebih panas daripada di sini, bisa mencapai 37 derajat," ujar Denis.

"Jadi, saya rasa saya bisa beradaptasi dengan cuaca di sini dengan sangat cepat," sambung mantan kapten NK Lokomotiva tersebut.

Baca Juga:

Proses adaptasi yang berjalan lancar membuat Denis mulai membangun chemistry dengan rekan-rekan setimnya. Menurutnya, suasana latihan yang positif turut membantu dirinya cepat menyatu dengan tim.

Bek berpostur 199 sentimeter itu juga mengungkapkan kesan pertamanya bekerja sama dengan Shin Tae-yong.

Denis Kolinger mengaku tidak kesulitan beradaptasi dengan Persija Jakarta. Ia mengaku nyaman dan langsung klik bersama tim di bawah besutan Shin Tae-yong.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   denis kolinger  Persija  Persija Jakarta  Super League  Shin Tae Yong 
BERITA DENIS KOLINGER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp