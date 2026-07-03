Baru Soft Opening Pabrik, MMIX Langsung Dapat Pesanan Maklon dari Industri Dalam Negeri

jpnn.com, TANGERANG - PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) langsung menuai hasil positif dari investasi manufakturnya.

Sehari setelah menggelar soft opening fasilitas produksi PT Multi Nice Paper Indonesia (MNPI), pabrik tersebut langsung mengantongi pesanan jasa maklon (OEM manufacturing) dari sejumlah perusahaan dalam negeri.

Perolehan pesanan pada tahap awal operasional ini menjadi sinyal tingginya kebutuhan industri terhadap fasilitas manufaktur produk hygiene berstandar tinggi di Indonesia.

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Selain menjadi pusat produksi berbagai merek milik MMIX, pabrik tersebut kini mulai menjalankan perannya sebagai mitra manufaktur bagi pemilik merek nasional yang ingin mengembangkan produknya melalui skema maklon.

Direktur Utama PT Multi Medika Internasional Tbk. Mengky Mangarek mengatakan fasilitas manufaktur tersebut sejak awal memang dirancang untuk melayani kebutuhan produksi internal sekaligus membuka peluang bisnis baru melalui layanan OEM bagi perusahaan lain.

"Kami melihat kebutuhan jasa maklon untuk kategori hygiene terus meningkat," kata Mengky dalam keterangan resminya diterima Jumat (3/6).

Oleh karena itu, sejak awal pihaknya membangun fasilitas ini bukan hanya sebagai basis produksi merek-merek MMIX, tetapi juga sebagai mitra manufaktur yang mampu memenuhi kebutuhan berbagai perusahaan dengan standar kualitas yang tinggi.

"Kepercayaan yang mulai kami terima sejak awal operasional menjadi awal yang baik bagi pengembangan bisnis manufaktur perseroan," katanya.