Eko Patrio Baru 3 Tahun di Rumah Anyar, Begini Sosoknya di Mata Tetangga

Senin, 01 September 2025 – 18:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus mantan anggota DPR RI Eko Patrio yang kediamannya menjadi sasaran penjarahan, masih diperbincangkan.

Ada berbagai reaksi pro dan kontra dari masyarakat mengenai aksi penjarahan kediaman Eko Patrio tersebut.

Eko Patrio sendiri dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik di mata petugas keamanan komplek tempat tinggalnya.

Petugas keamanan lingkungan komplek tempat tinggal Eko Patrio, Ayip membeberkan soal sosok Eko Patrio di lingkungannya.

Ayip menjelaskan kediaman yang ditempati Eko Patrio saat ini rumah pribadi milik sendiri.

"Kalau buat dari informasi sih rumah pribadi dia sendiri," ujar Ayip di kawasan Karang Anyar, Jakarta Selatan, Senin (1/9).

Eko Patrio dan keluarga telah tinggal di komplek tersebut selama kurang lebih tiga tahun.

Selama tinggal di komplek tersebut, Eko Patrio dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan warga sekitar, termasuk para petugas keamanan.