Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Eko Patrio Baru 3 Tahun di Rumah Anyar, Begini Sosoknya di Mata Tetangga

Senin, 01 September 2025 – 18:36 WIB
Eko Patrio Baru 3 Tahun di Rumah Anyar, Begini Sosoknya di Mata Tetangga - JPNN.COM
Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus mantan anggota DPR RI Eko Patrio yang kediamannya menjadi sasaran penjarahan, masih diperbincangkan.

Ada berbagai reaksi pro dan kontra dari masyarakat mengenai aksi penjarahan kediaman Eko Patrio tersebut.

Eko Patrio sendiri dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik di mata petugas keamanan komplek tempat tinggalnya.

Baca Juga:

Petugas keamanan lingkungan komplek tempat tinggal Eko Patrio, Ayip membeberkan soal sosok Eko Patrio di lingkungannya.

Ayip menjelaskan kediaman yang ditempati Eko Patrio saat ini rumah pribadi milik sendiri. 

"Kalau buat dari informasi sih rumah pribadi dia sendiri," ujar Ayip di kawasan Karang Anyar, Jakarta Selatan, Senin (1/9).

Baca Juga:

Eko Patrio dan keluarga telah tinggal di komplek tersebut selama kurang lebih tiga tahun. 

Selama tinggal di komplek tersebut, Eko Patrio dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan warga sekitar, termasuk para petugas keamanan.

Baru tinggal tiga tahun, begini sosok komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio di lingkungan komplek.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Eko Patrio  Penjarahan  Rumah Eko Patrio dijarah  Anggota DPR 
BERITA EKO PATRIO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp