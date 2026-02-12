Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Basajan Meresapi Spiritualitas Sunda Lewat Nadoman

Kamis, 12 Februari 2026 – 08:08 WIB
Basajan Meresapi Spiritualitas Sunda Lewat Nadoman - JPNN.COM
Basajan, band instrumental eksperimental asal Kabupaten Bandung. Foto: Dok. Bahasa Ibu Records

jpnn.com, JAKARTA - Band instrumental eksperimental asal Kabupaten Bandung, Basajan, kembali menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Nadoman.

Lagu tersebut sekaligus menjadi pembuka jalan menuju album penuh perdana Basajan.

Nadoman hadir di momen menjelang Ramadan, membawa pesan reflektif yang digali dari tradisi tutur masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga:

Secara harfiah, Nadoman atau Nadzom adalah tradisi melantunkan bait-bait pujian, nasihat, atau ajaran agama dalam bahasa Sunda yang biasanya terdengar di langgar atau masjid sebelum waktu salat tiba.

Bagi Basajan, Nadoman bukan sekadar aktivitas religius, melainkan sebuah medium kontemplasi budaya yang mendalam.

Dalam single itu, Basajan mengeksplorasi estetika Nadoman yang identik dengan pola repetisi dan melodi ala Sunda, lalu menerjemahkan ke dalam bahasa musik mereka yang khas.

Baca Juga:

Tanpa menghilangkan identitas aslinya, Nadoman tetap pada garis merah Priangan psychedelic groove, menggabungkan ketukan yang energetik dengan tekstur suara yang mengawang dan penuh warna.

“Basajan memaknai Nadoman sebagai bentuk pengingat diri tentang resonansi antara manusia dengan penciptanya dan alam semesta. Lewat komposisi ini, kami berupaya membawa perasaan tenang sekaligus transenden ke dalam ruang lantai dansa yang groovy, namun tetap memiliki sisi liar khas psikedelia,” ungkap Adhitama Putra Prakarsa, gitaris Basajan.

Band instrumental eksperimental asal Kabupaten Bandung, Basajan, kembali menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Nadoman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Basajan  Lagu Basajan  demajors  Bahasa Ibu Records 
BERITA BASAJAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp