JPNN.com - Nasional - Humaniora

Basarnas Diharapkan Bisa Evakuasi 178 Pendaki di Gunung Semeru

Kamis, 20 November 2025 – 13:28 WIB
Basarnas Diharapkan Bisa Evakuasi 178 Pendaki di Gunung Semeru
Warga mengabadikan luncuran awan panas Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (19/11/2025). Berdasarkan data PVMBG, Gunung Semeru mengalami erupsi dengan kolom abu setinggi 2.000 meter di atas puncak atau mencapai total ketinggian sekitar 5.676 mdpl dengan amplitudo gempa letusan mencapai 40 mm. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda berharap Basarnas bisa mengevakuasi 178 pendaki yang terjebak di Gunung Semeru, Jawa Timur, yang belakangan terjadi erupsi.

"Kami sangat berharap dalam situasi sesulit apa pun, kami minta teman-teman Basarnas mengambil langkah-langkah cepat untuk mengevakuasi dan memastikan 178 pendaki kita selamat," kata Huda kepada awak media, Kamis (20/11).

Legislator fraksi PKB itu menilai Basarnas bisa menyelamatkan para pendaki yang diketahui berada di area Rabu Kumbolo, Gunung Semeru

"Kalau dilihat dari posisi dan lokasi, masih dimungkinkan mereka untuk bisa dievakuasi dengan selamat," ujar Huda.

Dia mengatakan erupsi di Gunung Semeru yang tergolong berskala besar, sebenarnya sudah teranalisa sejak Rabu (19/11) kemarin.

Menurut Huda, analisa itu yang membuat Basarnas bisa melaksanakan evakuasi secara tepat bagi para pendaki.

Dia berharap ke depan seluruh masyarakat menaati instruksi dari Basarnas berkaitan evakuasi demi keselamatan bersama. 

"Kami minta masyarakat untuk sepenuhnya mentaati dan mengikuti semua instruksi yang dikeluarkan oleh pihak Basarnas, karena teman-teman Basarnas sudah punya SOP dan standar sendiri ini terkait dengan penanganan ini," ujar Huda.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai Basarnas bisa menyelamatkan para pendaki yang terjebak di Gunung Semeru.

