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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Basarnas Evakuasi 232 Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa, 5 Meninggal

Minggu, 02 Agustus 2026 – 21:20 WIB
Basarnas Evakuasi 232 Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa, 5 Meninggal - JPNN.COM
Petugas SAR menaruh dokumen informasi terkait kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di Posko Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (2/8/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jpnn.com, SURABAYA - Badan SAR Nasional (Basarnas) telah mengevakuasi 232 korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di Perairan Utara Sumenep, Jawa Timur hingga Minggu pukul 18.00 WIB. Dari 232 korban itu, 227 orang selamat dan lima meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit PH mengatakan proses evakuasi dilakukan oleh unsur SAR gabungan bersama sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"Data sementara hingga pukul 18.00 WIB, total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang, terdiri atas 227 selamat dan lima meninggal dunia," kata Nanang di Surabaya, Minggu.

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Dia menjelaskan korban paling banyak dievakuasi oleh KM Meratus Pematang Siantar, yakni 111 orang yang terdiri atas 109 korban selamat dan dua meninggal dunia.

Kapal tersebut, lanjutnya, sedang menuju Surabaya dan diperkirakan tiba sekitar pukul 21.00 WIB untuk melakukan intercept dengan KN SAR 249 Permadi.

Selain itu, TB Hasnur 26 mengevakuasi 66 korban yang terdiri atas 65 selamat dan satu meninggal dunia, Transco Arafura mengevakuasi 17 korban selamat, sedangkan KM Meratus Project 3 mengevakuasi 14 korban yang terdiri atas 13 selamat dan satu meninggal dunia.

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Sementara Prakarsa Mas mengevakuasi tujuh korban selamat, SC Aila XVII mengevakuasi tujuh korban selamat, Selaras Mas mengevakuasi tujuh korban selamat yang sedang menuju Surabaya, British Mentor mengevakuasi dua korban selamat, sedangkan Alcon Daniel membawa satu korban meninggal dunia.

Nanang mengatakan sejumlah kapal yang masih membawa korban, yakni TB Hasnur 26, Transco Arafura, KM Meratus Project 3, SC Aila XVII, dan Alcon Daniel, masih menunggu proses penjemputan oleh unsur SAR.

Seluruh korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa sudah dievakuasi oleh Basarnas. Sebanyak lima penumpang dinyatakan meninggal dunia.

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TAGS   Kecelakaan Kapal  KMP Mutiara Santosa 2  Basarnas  meninggal dunia 
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