Basarnas: Hari Ini Kami Evakuasi 19 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

jpnn.com, SIDOARJO - Di pencarian hari ketujuh atau Minggu (5/10), Basarnas mengevakuasi 19 jenazah dari runtuhan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan semuanya telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.

"Hari ini kami telah berhasil mengevakuasi 19 jenazah," kata Bramantyo di Sidoarjo, Minggu.

Hingga hari ini tim gabungan berhasil mengevakuasi 149 korban dengan 104 korban selamat, sedangkan 45 korban dinyatakan meninggal dunia.

Sebanyak dua di antara 45 korban meninggal dunia, berupa bagian tubuh yang tidak lengkap.

Proses pembongkaran puing-puing bangunan yang roboh, katanya, telah mencapai 75 persen dari total bangunan.

Dia mengatakan saat ini tersisa sisi kanan bangunan yang belum sepenuhnya dapat diakses.

"Sisi kanan akan dilakukan pembongkaran bekerja sama dengan ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)," kata Bramantyo.