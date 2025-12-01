Close Banner Apps JPNN.com
Basarnas Palembang Perkuat Operasi SAR di Sumbar

Senin, 01 Desember 2025 – 14:39 WIB
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin saat memimpin apel 15 anggota sebelum berangkat ke Sumbar, Minggu (30/11/2025) malam. Foto: dokumen Basarnas Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 15 orang personil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palembang dikirim ke Sumatera Barat (Sumbar) untuk membantu perkuat Operasi SAR. 

15 orang personil Rescuer Kantor SAR Palembang diberangkatkan oleh Raymond Konstantin selaku Kepala Kantor SAR Palembang menuju ke Sumatera Barat melalui jalur darat dengan estimasi perjalanan kurang lebih 30 Jam, Minggu (30/11) malam.

"Benar, atas perintah Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii 15 orang diberangkatkan ke Sumbar untuk perkuat Operasi SAR," ungkap Raymond, Senin (1/12). 

Kata Raymond, dengan dukungan unsur Basarnas dari berbagai wilayah diharapkan penanganan Bencana di Sumatera Barat dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. 

"Mudah-mudahan dengan adanya kiriman dari Basarnas berbagai wilayah dapat meminimalkan jumlah korban dan memulihkan kondisi masyarakat yang terdapat secepat mungkin," kata Raymond singkat. 

Seperti diketahui banjir bandang disertai longsor terjadi di wilayah Sumatera, seperti Aceh, Padang, dan Sumatera Utara. 

Berdasarkan data dari BNPB per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. (mcr35/jpnn) 

Perkuat Operasi SAR di Sumatera Barat (Sumbar) 15 orang personel dari Basarnas Palembang dikirim.

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati

TAGS   Basarnas Palembang  Operasi SAR  sumbar  banjir 
