Basarnas Tutup Sementara Pencarian 14 Korban KM Nurul Salsa di Perairan Selayar

jpnn.com, MAKASSAR - Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) resmi menutup sementara operasi SAR terhadap 14 korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan.

Penghentian per Jumat (24/7/2026) sore ini dilakukan setelah masa pencarian genap berjalan selama 10 hari.

Kepala Kantor Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merujuk pada regulasi internal lembaga. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Kabasarnas, batas standar pencarian korban kecelakaan adalah tujuh hari.

"Namun, kemarin ada perpanjangan tiga hari karena adanya evaluasi tim di lapangan," kata Arif di Kantor Biddokes Polda Sulsel di Makassar, Jumat.

Untuk Operasi SAR pencarian terhadap korban telah berlangsung tujuh hari dan diperpanjang selama tiga hari dengan total 10 hari. Kendati demikian, keputusan tersebut akan dipastikan setelah hasil evaluasi hari ini.

"Sore hari ini, kita akan melaksanakan evaluasi kedua terkait dengan perpanjangan atau tidak. Namun, instruksi dari pimpinan pusat hari ke-10 ditutup sementara," tuturnya kepada wartawan.'

Meskipun pimpinan pusat menginstruksikan penutupan sementara pada hari ke-10, Basarnas Makassar tetap menggelar evaluasi kedua pada Jumat sore. Evaluasi ini krusial untuk menentukan opsi perpanjangan lanjutan atau langkah taktis berikutnya di sebelah barat Pulau Polasi.

Mengenai 14 korban yang masih dalam pencarian, kata Arif, Tim SAR Gabungan masih melaksanakan tugas pencarian di hari ke-10 atau hari terakhir. Selanjutnya, dilakukan evaluasi, termasuk jumlah seluruh penumpang di kapal itu.