JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bastian Steel Akhirnya Ungkap Rencana Nikah dengan Sitha Marino

Sabtu, 30 Mei 2026 – 07:07 WIB
Bastian Steel dan Sitha Marino. Foto: Instagram/bastiansteel

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Bastian Steel berencana menikah dengan kekasihnya, Sitha Marino.

Dia berharap pernikahannya dengan pujaan hati itu bisa digelar pada tahun depan.

Bastian Steel mengaku menyerahkan kepada Sitha Marino untuk konsep pernikahan nanti. Meski begitu, ada satu permintaan khusus, yakni prosesi adat Batak.

"Kalau aku mah, buat nikah nanti terserah Sitha saja, supaya dia yang bahagia, karena harinya dia. Jadi, ya sudah pasti kasih yang terbaik juga buat dia begitu. Jadi kayak aku nurut, sih, enggak ada request-request. Paling aku request dia, pasti aku di-adatin, begitu doang," ungkap Bastian Steel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Pria berusia 26 tahun itu sudah menyampaikan permintaannya terkait prosesi adat tersebut kepada Sitha Marino.

"Makanya aku request sama Sitha, 'wedding terserah kamu, tetapi aku pasti harus di-adatin pesta Batak'. Nanti jadi dua kali pelaksanaannya, acara wedding-nya dan adat-nya," kata Bastian Steel.

Menurutnya, Sitha Marino menginginkan pernikahan yang mengusung konsep intimate.

Walau demikian, sang kekasih memahami saat prosesi adat nanti tidak mungkin diadakan dengan konsep intimate dan tamu terbatas.

TAGS   Bastian Steel  Sitha Marino  Bastian Steel dan Sitha Marino  Bastian Steel lamar Sitha Marino 
