JPNN.com - Nasional

Basuki Ungkap Komitmen Prabowo Melanjutkan Pembangunan IKN

Rabu, 14 Januari 2026 – 09:30 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto berdialog dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di sela kunjungan kerjanya ke Istana Negara IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/1/2026). ANTARA/HO-OIKN

jpnn.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen kuat dalam mengawal keberlanjutan pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Basuki melalui media sosialnya, Selasa (13/1/2026), menyebut komitmen Presiden Prabowo tampak dari kunjungan kerjanya ke IKN, yang secara langsung meninjau kesiapan kawasan inti nusantara.

"Saya mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam kunjungan kerja beliau ke Ibu Kota Nusantara sebagai penegasan komitmen pemerintah untuk mengawal keberlanjutan Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional," kata Basuki.

Mantan menteri PUPR itu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius pada aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama ibu kota masa depan.

Menurut Basuki, hal itu ditunjukkan melalui peninjauan kawasan SMA Taruna Nusantara di IKN, yang dinilai menjadi simbol penguatan pendidikan sekaligus pembinaan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa.

"Dalam rangkaian kunjungan ini, Presiden meninjau kawasan SMA Taruna Nusantara sebagai wujud perhatian negara terhadap penguatan pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda," tuturnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden juga meninjau Istana Negara di Nusantara untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan.

Basuki mengatakan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada kesiapan sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

IKN  Prabowo  Prabowo Subianto  Basuki  Basuki Hadimuljono  Ibu Kota Nusantara  SMA Taruna Nusantara 
