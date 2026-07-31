Bata Ajak Pekerja Urban Menjadikan Kenyamanan sebagai Bagian dari Gaya Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan pekerja urban dengan mobilitas tinggi, Bata Indonesia meluncurkan kampanye global Make Yourself Comfortable di Indonesia melalui koleksi office shoes yang dirancang untuk mendukung kenyamanan para commuter sejak langkah pertama menuju tempat kerja.

Bagi pekerja urban di Indonesia, hari kerja dimulai bahkan sebelum memasuki kantor. Berjalan menuju halte atau stasiun, berpindah moda transportasi, menaiki tangga, hingga berdiri selama perjalanan telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Di tengah mobilitas yang makin dinamis, alas kaki menjadi bagian penting yang menemani perjalanan, produktivitas, dan berbagai momen dalam satu hari.

Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat urban, kebutuhan akan alas kaki pun ikut berkembang. Kini, para pekerja mencari sepatu yang tidak hanya menunjang penampilan profesional, tetapi juga memberikan kenyamanan untuk menemani aktivitas sepanjang hari.

Sebagai bagian dari kampanye global Make Yourself Comfortable, Bata Indonesia mengajak para pekerja urban untuk menjadikan kenyamanan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Dengan pilihan office shoes yang dirancang untuk menemani mobilitas, Bata ingin mendukung kenyamanan dalam setiap langkah.

"Kami memahami bahwa bagi banyak pekerja, perjalanan menuju kantor adalah bagian dari hari kerja itu sendiri. Melalui kampanye Make Yourself Comfortable, kami ingin mengajak masyarakat menjadikan kenyamanan sebagai bagian dari gaya hidup, dimulai dari langkah pertama saat meninggalkan rumah. Karena kami percaya, ketika seseorang merasa nyaman, mereka dapat menjalani setiap aktivitas dengan lebih percaya diri," ujar Marketing Communication Bata Indonesia Irena Anindita.

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Sebagai bagian dari kampanye global Make Yourself Comfortable, Bata Indonesia mengambil inspirasi dari momen-momen sederhana yang dekat dengan keseharian masyarakat urban. Salah satunya adalah fenomena kucing yang tampak santai beristirahat di tengah hiruk-pikuk stasiun kereta dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Di balik visual yang menggemaskan tersebut, terdapat satu kesamaan yang dekat dengan kehidupan manusia: kucing secara naluriah selalu memilih tempat yang membuatnya merasa nyaman.