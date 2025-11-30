Batalkan Fun Walk, PSI Riau Pilih Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, PEKANBARU - Ketua DPW PSI Provinsi Riau Kelmi Amri memastikan pihaknya telah membatalkan rencana kegiatan Fun Walk di Pekanbaru.

Keputusan itu dibuat setelah bencana banjir dahsyat melanda Sumatera Barat, Aceh dan Sumut.

Menurut Kelmi, pada 27 November lalu, Ketum PSI Kaesang Pangareng telah mengeluarkan instruksi agar fun walk diganti dengan kegiatan yang bermanfaat bagi korban bencana.

Baca Juga: PSI Riau Pasang Target 60 Kursi di Pemilu 2029

“Sesuai arahan Ketua Umum, kami DPW PSI Riau sudah mengganti acara tersebut menjadi penggalangan dana, penyerahan bantuan untuk korban bencana Sumatera serta jalan sehat,” tambah Kelmi menerangkan.

Tidak hanya itu, Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam rapat 28 November lalu sudah memberikan arahan kepada beberapa ketua DPW di Sumatera untuk mendirikan posko tanggap bencana

“Kami DPW PSI Riau juga ditugaskan untuk mendukung posko ke titik bencana terdekat,” ungkap dia.

Terkait flyer PSI Riau bertajuk Fun Walk di Pekanbaru yang banyak beredar dan dianggap tidak sensitif, Kelmi mengatakan bahwa materi itu dibuat sebelum terjadi bencana.

“Itu materi publikasi yang kami buat sebelum bencana terjadi, kami publikasikan di medsos DPW Riau pada tanggal 25 November 2025. Acara telah kami siapkan lama sebelum bencana melanda Aceh, Sumut dan Sumbar,” pungkas Kelmi. (dil/jpnn)