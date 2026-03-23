Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Batas Usulan Kebutuhan CPNS 2026 dan PPPK Tinggal 8 Hari Lagi, Ada Perpanjangan?

Senin, 23 Maret 2026 – 16:53 WIB
Prof Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN. Foto: Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Batas usulan kebutuhan CPNS 2026 dan PPPK tinggal delapan hari lagi. Pemerintah pusat dan daerah pun diminta segera mengajukan usulan kebutuhan CASN 2026 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini. 

"Deadline 31 Maret 2026 bagi pimpinan instansi untuk mengajukan formasi CASN 2026. Belum ada informasi perpanjangan," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Senin (23/3/2026).

Dia berharap MenPAN-RB segera menetapkan formasi CASN 2026, baik CPNS maupun PPPK. Yang tidak kalah pentingnya ialah soal anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan menyediakan anggaran untuk seleksi. BKN sebagai ketua pelaksana nasional seleksi CASN nasional siap menyukseskan rekrutmen CASN 2026.

Pemerintah akhirnya memberikan sinyal akan menggelar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini. Itu setelah MenPAN-RB Rini Widyantini mengeluarkan surat terbarunya. 

Surat MenPAN-RB Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah.

Dalam surat tersebut, Menteri Rini Widyantini meminta instansi agar menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 untuk memperoleh penetapan MenPAN-RB dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Batas usulan kebutuhan CPNS 2026 dan PPPK tinggal delapan hari lagi, ada perpanjangan waktu? Simak info Kepala BKN

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   CPNS 2026  PPPK  Rekrutmen CPNS  honorer  CPNS 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp