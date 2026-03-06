Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Batavia PIK Jadi Spot Favorit Menunggu Buka Puasa, Ngabuburit Serasa di Kota Tua Eropa

Jumat, 06 Maret 2026 – 11:58 WIB
Suasana Batavia PIK di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Foto: dokumentasi Batavia PIK

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Ramadan ini kerap dipadati warga yang ingin menikmati suasana sore sambil berjalan santai.

Salah satu lokasi yang belakangan populer sebagai tempat ngabuburit di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu ialah Batavia PIK.

Berbeda dari kawasan kuliner pada umumnya, Batavia PIK di Jakarta Utara menawarkan pengalaman yang unik.

Deretan bangunan bergaya kolonial Eropa dengan fasad klasik, balkon dari besi tempa, dan jendela besar, membuat suasana kawasan floating city di kawasan tepi laut PIK itu seperti suasana di kota tua di Eropa.

Saat matahari mulai turun, cahaya senja memantul di sepanjang waterfront promenade yang menjadi daya tarik utama Batavia PIK.

Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berjalan santai, bersepeda ringan, atau sekadar duduk menikmati angin laut sambil menunggu waktu berbuka.

Nuansa internasional itu kian terasa ketika lampu-lampu bangunan mulai menyala menjelang malam.

Jalanan yang tertata rapi dengan bangunan bergaya klasik menciptakan atmosfer romantis yang sering membuat pengunjung merasa seperti sedang berada di kawasan wisata Eropa.

Batavia PIK menjadi destinasi favorit warga untuk ngabuburit, menghadirkan suasana ala Kota Tua Eropa.

