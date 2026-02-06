BATC 2026: Gebuk Negeri Gajah Putih, Tim Beregu Putri Indonesia Tantang Korea di Semifinal

Jumat, 06 Februari 2026 – 14:40 WIB

jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia memastikan langkah ke semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 seusai mengalahkan Thailand.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Jakarta, Jumat (7/2/2026), Siti Fadia Silva Ramadhanti dan kolega menang dengan skor 3-2.

Pada pertandingan ini, Srikandi Merah Putih tertinggal terlebih dahulu seusai Thalita Ramadhani Wiryawan gagal menyumbang poin.

Tunggal putri asal klub Jaya Raya itu menyerah di hadapan Busanan Ongbamrungphan straight game 22-24, 18-21.

Indonesia kemudian bangkit melalui kemenangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Peraih medali perak SEA Games 2025 itu sukses menundukkan pasangan Thailand Tidapron Kleebyeesun/Nattamon Laisuan dengan skor 21-14, 21-18.

Namun, momentum tersebut belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya.

Pada partai ketiga, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi harus mengakui keunggulan Pitchamon Opatniputh lewat pertarungan rubber game 21-19, 17-21, 13-21.