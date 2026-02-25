Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Baterai Bermasalah, 40 Ribu Volvo EX30 Ditarik dari Berbagai Pasar Dunia

Rabu, 25 Februari 2026 – 06:12 WIB
Recall Volvo EX30. Foto: volvo

jpnn.com - Di tengah laju pesat elektrifikasi industri otomotif, kabar penarikan (recall) global justru menghampiri salah satu model andalan terbaru Volvo.

Lebih dari 40 ribu unit SUV listrik Volvo EX30 ditarik dari berbagai pasar dunia, setelah ditemukan masalah panas berlebih pada baterai yang berisiko memicu kebakaran.

Pabrikan asal Swedia yang kini berada di bawah payung Geely tersebut memastikan sedang menghubungi seluruh pemilik kendaraan terdampak untuk arahan lanjutan.

Total ada 40.323 unit EX30 varian Single-Motor Extended Range dan Twin-Motor Performance yang terlibat.

Seluruhnya menggunakan sel baterai tegangan tinggi produksi perusahaan patungan Shandong Geely Sunwoda Power Battery.

Kekhawatiran publik sebenarnya sudah muncul sejak insiden kebakaran sebuah EX30 di diler di kota Maceió, Brasil, pada November 2025.

Sejak saat itu, produsen mengambil langkah pencegahan sementara dengan meminta pemilik di lebih dari selusin negara — membatasi pengisian daya hingga 70 persen serta memarkir kendaraan jauh dari bangunan.

Kebijakan itu memang menekan risiko, tetapi di sisi lain mengurangi jarak tempuh dan memicu keluhan pelanggan.

