Baterai Bermasalah, Toyota bZ4X Di-recall dari Peredaran, Sebegini Jumlahnya

jpnn.com, AUSTRALIA - Toyota melakukan penarikan kembali atau recall pada model sport utility vehicle (SUV) listrik bZ4X yang sudah dipasarkan di Australia.

Penarikan itu dilakukan karena ada potensi masalah pada perangkat lunak baterai bertegangan tinggi.

Publikasi otomotif Australia, Drive, pada Jumat waktu mewartakan mobil listrik yang terdampak itu menggunakan baterai yang memasok daya ke sistem penggerak kendaraan dan baterai tersebut dikendalikan oleh Electronic Control Unit (ECU) pada mobil.

Menurut situs web Toyota Australia, pesan peringatan "EV System Malfunction" dapat muncul dan beberapa lampu indikator gangguan untuk sistem yang berbeda pada panel instrumen bisa menyala karena masalah perangkat lunak.

Saat gangguan itu terjadi, sistem power steering dan power assisted braking atau sistem pengereman berbantuan bisa tetap berfungsi, tetapi sistem penggerak listrik akan berhenti bekerja.

Kondisi itu bisa menyebabkan kendaraan kehilangan tenaga penggerak saat melaju pada kecepatan tinggi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Toyota Australia telah menyampaikan daftar lengkap nomor identifikasi kendaraan untuk 1.101 unit mobil yang terdampak penarikan kembali karena berpotensi mengalami masalah perangkat lunak baterai.

Perusahaan menyatakan akan menghubungi seluruh pemilik kendaraan yang terdampak untuk menjadwalkan pembaruan perangkat lunak ECU baterai tanpa pungutan biaya. (Antara/jpnn)