JPNN.com - Otomotif - Mobil

Baterai EV Buatan Samsung Pegang Rekor Terjauh 1.205 Km Sekali Pengisian

Jumat, 08 Agustus 2025 – 20:06 WIB
Lucid Air Grand Touring yang menggunakan baterai buatan Samsung SDI. Foto: lucidair

jpnn.com - Samsung melalui anak usaha Samsung SDI berhasil memegang rekor baterai kendaraan listrik (EV) yang mampu menempuh jarak tempuh sejauh 1.205 kilometer untuk sekali pengisian.

Baterai buatan Samsung SDI itu dipasang di mobil listrik Lucid Air Grand Touring yang melakukan perjalanan dari Swiss ke Jerman.

Dalam perjalanan yang dilakukan pada Juni 2025, Lucid Air Grand Touring berhasil melewati berbagai jenis jalan dari Swiss hingga Jerman seperti jalan tol, jalan sekunder, dan rute pegunungan Alpen.

Pencapaian tersebut melampaui rekor sebelumnya dengan selisih 160 kilometer.

Samsung SDI mengungkapkan bahwa mobil yang memecahkan rekor tersebut dibekali 6.600 unit baterai silinder tipe 21.700 buatan mereka.

Lucid Air Grand Touring sendiri memiliki jarak tempuh Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) atau metode pengujian untuk kendaraan ringan sejauh 960 kilometer, efisiensi konsumsi energi 13,5 kWh per 100 km, tenaga mencapai 831 PS, dan kecepatan maksimum hingga 270 kpj.

“Dengan baterai silinder Samsung SDI yang menjadi tenaga utama kendaraan listrik dengan jarak tempuh terjauh di dunia, kami membuktikan keunggulan teknologi kami," kata Samsung SDI dalam pernyataannya.

Kerja sama antara Samsung SDI dan Lucid Motors sudah terjalin sejak 2016, saat produsen mobil listrik mewah asal Amerika Serikat itu pertama kali didirikan.

TAGS   baterai EV  Baterai EV Samsung  Lucid Air Grand Touring  mobil listrik 
