Batfest 2025 Kembali Digelar, Jadi Penggerak Ekonomi Tanah Bumbu Kalsel

jpnn.com - JAKARTA - Batfest 2025 (Festival Batulicin), salah satu konser terbesar di luar Pulau Jawa, kembali digelar di kawasan Jhonlin Pantai Festival, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada 27-31 Desember.

Festival akhir tahun ini mengusung tema "Feel The Beat, Live The Fest" dan digelar di area seluas 12,4 hingga 12,5 hektare, dengan kapasitas mencapai 100.000 pengunjung.

Hal tersebut menjadikan Batfest sebagai salah satu agenda hiburan terbesar di Kalimantan Selatan dan luar Pulau Jawa.

Baca Juga: Rhoma Irama Tidak Sabar Tampil di Batfest 2024

Batfest 2025 menghadirkan tiga panggung utama, yakni Royal Stage, Zayeen Stage, dan Urban Stage, yang dikurasi untuk menjangkau seluruh segmen penonton.

Royal Stage sebagai panggung utama akan diisi deretan artis papan atas nasional lintas genre, di antaranya Raisa, Rizky Febian, Kotak Band, Wali, Lyodra, Marion Jola, Setia Band, J-Rocks, Ndarboy Genk, NDX AKA, King Nassar, Juan Reza, Rony Parulian, Nyoman Paul, Angie Carvalho, serta kolaborasi spesial Andi Rianto feat Raisa, Lyodra, Angie Carvalho, Rony Parulian, dan Nyoman Paul.

Royal Stage juga akan menghadirkan pertunjukan We Like To Party bersama DJ Bravy, DJ Alloy, dan Do Keebo.

Sementara itu, Zayeen Stage menghadirkan pertunjukan dengan konsep lebih dekat dan interaktif, menampilkan artis nasional seperti Marion Jola dan Ndarboy Genk, sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi band-band terbaik Banua, di antaranya Senja Djingga, Primitive Monkey Noose, Deorama, Al-Amin, No Counter, RCKA, WLTP, dan Radicta.

Adapun, Urban Stage dihadirkan sebagai panggung komunitas, hiburan keluarga, dan kreativitas lokal.