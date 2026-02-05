Batiqa Hotel Palembang Hadirkan Promo Kuliner Spesial

jpnn.com - PALEMBANG - Batiqa Hotel Palembang menghadirkan dua paket promo kuliner istimewa untuk menyambut Februari.

Mengusung tema kasih sayang dan kebersamaan, hotel ini menawarkan pengalaman makan malam ekslusif untuk merayakan Valentine serta Imlek 2026.

General Manager Batiqa Hotel Palembang Adhi Wahyu Prasetyo mengungkapkan bahwa paket ini dirancang untuk menciptakan momen yang tak terlupakan bagi para tamu.

"Melalui promo Valentine dan Imlek ini. Kami ingin menghadirkan pengalaman bersantap yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh makna, baik untuk pasangan maupun keluarga," ujar Adhi, Kamis (5/2).

Dua pilihan paket istimewa bagi Anda yang berencana merayakan momen spesial tersebut, yakni:

Valentine Dinner 14 Februari 2026 All You Can Eat (Nusantara, Asian, Western) Rp 100.000 nett/pas Imlek Family Dinner 16 Februari 2026 set.

"Suasana romantis dan hangat untuk paket Valentine Dinner, para tamu akan dimanjakan dengan iringan live music yang menambah Suasana romantis," kata Adhi.

"Suasana romantis dan hangat untuk paket Valentine Dinner, para tamu akan dimanjakan dengan iringan live music yang menambah Suasana romantis," kata Adhi. Imlek 16 Februari 2026: Family Dinner dengan konsep set menu family style hanya Rp 300,000 nett/4pax.

"Sajian menu khas yang disusun untuk dinikmati bersama ini melambangkan kebersamaan, keharmonisan, dan harapan baik di tahun yang baru. Paket ini cocok untuk keluarga yang ingin merayakan Imlek dengan suasana nyaman dan penuh kehangatan," tutur Adhi.

Kedua promo tersedia di Play9ground Cafe dan FRESQA Bistro.

Mengingat kuota tempat duduk yang terbatas (limited seat) pihak hotel menyarankan para tamu untuk melakukan reservasi bagi masyarakat yang tertarik untuk menikmati hidangan spesial.

Bagi yang ingin melakukan reservasi bisa melalui website batiqa. (mcr35/jpnn)