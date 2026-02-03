Batu Ginjal Kerap Tanpa Gejala, Pencegahan Dini Jadi Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Batu ginjal masih sering terlambat disadari karena kerap berkembang tanpa gejala.

Kondisi ini biasanya baru terdeteksi saat sudah menimbulkan nyeri hebat atau gangguan saluran kemih.

Kurangnya asupan cairan, pola makan tinggi garam, serta kebiasaan menahan buang air kecil menjadi faktor utama pemicu terbentuknya batu ginjal.

Batu Ginjal Disebut Sebagai Kondisi “Silent”

Pengamat kesehatan menyebut batu ginjal sebagai silent condition karena tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.

Saat ukurannya membesar, penderita dapat mengalami nyeri pinggang hingga memerlukan tindakan medis.

Kondisi ini membuat pencegahan sejak dini dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan saat komplikasi sudah terjadi.

Pendekatan Preventif Mulai Banyak Dipilih

Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ginjal mendorong meningkatnya pendekatan preventif. Selain menerapkan pola hidup sehat, penggunaan herbal juga mulai diminati.

