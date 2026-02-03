Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Batu Ginjal Kerap Tanpa Gejala, Pencegahan Dini Jadi Kunci

Selasa, 03 Februari 2026 – 14:58 WIB
Batu Ginjal Kerap Tanpa Gejala, Pencegahan Dini Jadi Kunci - JPNN.COM
Renapro, herbal untuk mengatasi batu ginjal. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Batu ginjal masih sering terlambat disadari karena kerap berkembang tanpa gejala.

Kondisi ini biasanya baru terdeteksi saat sudah menimbulkan nyeri hebat atau gangguan saluran kemih.

Kurangnya asupan cairan, pola makan tinggi garam, serta kebiasaan menahan buang air kecil menjadi faktor utama pemicu terbentuknya batu ginjal.

Batu Ginjal Disebut Sebagai Kondisi “Silent”

Pengamat kesehatan menyebut batu ginjal sebagai silent condition karena tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.

Saat ukurannya membesar, penderita dapat mengalami nyeri pinggang hingga memerlukan tindakan medis.

Kondisi ini membuat pencegahan sejak dini dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan saat komplikasi sudah terjadi.

Pendekatan Preventif Mulai Banyak Dipilih

Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ginjal mendorong meningkatnya pendekatan preventif. Selain menerapkan pola hidup sehat, penggunaan herbal juga mulai diminati.

Salah satu produk yang digunakan adalah Renapro, yang diformulasikan dari bahan alami untuk membantu mendukung fungsi ginjal dan saluran kemih.

Batu ginjal kerap muncul tanpa gejala, sehingga pencegahan dini dinilai penting untuk menjaga kesehatan.

TAGS   Batu Ginjal  Ginjal  Herbal  Nyeri Pinggang  Renapro 
