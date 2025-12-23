Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bawa 1 Kilogram Sabu-sabu, Pemuda 18 Tahun Ditangkap di GT Cileunyi

Selasa, 23 Desember 2025 – 13:34 WIB
Bawa 1 Kilogram Sabu-sabu, Pemuda 18 Tahun Ditangkap di GT Cileunyi - JPNN.COM
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba di Aula Mako Satresnarkoba Polrestabes Bandung, Jalan Sukajadi, Selasa (23/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pemuda berinisial RFR (18 tahun) ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung karena ditemukan sabu-sabu seberat lebih dari 1 kilogram dari tangannya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pria tersebut ditangkap di sekitar gerbang Tol (GT) Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Jumat (5/12/2025) malam.

"Pengungkapan kasus sabu-sabu sebanyak 1 kilo ya, tepatnya 1.018 gram, itu sabu-sabunya, yaitu dengan tersangka atas nama RFR, laki-laki umur 18 tahun," kata Budi dalam konferensi pers di Aula Mako Satresnarkoba Polrestabes Bandung, Jalan Sukajadi, Selasa (23/12/2025).

Baca Juga:

Budi menjelaskan, RFR mengaku mendapatkan barang haram dalam jumlah besar itu dari seseorang berinisial K di Jakarta.

Kini kepolisian pun telah memasukkan identitas K ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk dilakukan pengejaran.

Di sisi lain, polisi juga akan melakukan pendalaman terkait dugaan adanya keterikatan tersangka dengan jaringan lapas.

Baca Juga:

“Mungkin hanya di luar, kayaknya ada grupnya dari dalam, tapi dia ketemunya di luar. Tapi tetap kami akan telusuri, dan semoga dengan kami tangkapnya yang cukup besar ini, bisa mengurangi para pengguna, narkotika masih jadi samping-samping di kota Bandung,” ujarnya.

Budi menerangkan, kasus ini merupakan salah satu hasil dari operasi yang dilakukan pihaknya menjelang hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemuda 18 tahun ditangkap di GT Cileunyi dengan sabu-sabu 1 kilogram lebih. Polisi kini memburu pemasok asal Jakarta yang masuk DPO.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengedar sabu-sabu  Bandung  Jawa Barat  Kasus Narkoba  Bandar Sabu-Sabu 
BERITA PENGEDAR SABU-SABU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp