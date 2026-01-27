Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bawa 13 Orang, Pesawat Smart Air Mendarat Darurat di Pantai Nabire

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:14 WIB
Bawa 13 Orang, Pesawat Smart Air Mendarat Darurat di Pantai Nabire - JPNN.COM
Warga saat melakukan evakuasi penumpang dari Pesawat Smart Air yang jatuh di Pantai Karadir,i bibir pantai Bandara Nabire, Papua Tengah, Selasa (27/1/2026) sekira pukul 13.40 WIT. ANTARA/HO-Tangkapan layar video

jpnn.com, MANOKWARI - Pesawat Smart Air melakukan pendaratan darurat di bibir pantai Bandara Nabire, Papua Tengah, pada Selasa (27/1), pukul 13.40 WIT.

Pesawat rute Nabire–Kaimana membawa 13 orang penumpang dan kru.

Seluruh penumpang dalam kondisi selamat dan telah dievakuasi serta dilakukan pendataan.

Baca Juga:

“Seluruh penumpang sebanyak 13 orang dilaporkan selamat dan tanpa luka serius. Saat ini kami masih melakukan pendataan jumlah pasti penumpang yang berada di dalam pesawat,” kata Kepala Kantor Basarnas Nabire Tri Joko, Selasa.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan jajarannya langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) begitu menerima laporan adanya pesawat jatuh, untuk melakukan pengamanan lokasi dan pengumpulan informasi awal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi serta pendalaman terkait kronologi lengkap insiden tersebut.

Baca Juga:

Pesawat Smart Air milik PT Smart Cakrawala Aviation dengan tipe Cessna 208 Caravan dan nomor registrasi PK-SNS dilaporkan mengalami gangguan mesin sesaat setelah lepas landas dari Bandara Nabire menuju Bandara Kaimana sekitar pukul 13.00 WIT.

Pesawat tersebut mengangkut 11 penumpang dan dua kru, yaitu Pilot Capt. Tania K serta Co-pilot FO Bagus.

Gangguan mesin, pesawat Smart Air yang membawa 13 orang mendarat darurat di Pantai Nabire.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pesawat Smart Air  pesawat mendarat darurat  Nabire  papua tengah 
BERITA PESAWAT SMART AIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp