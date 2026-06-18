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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bawa 58 Kg Sabu, Dua Terdakwa di Jambi Dituntut Penjara Seumur Hidup

Kamis, 18 Juni 2026 – 23:56 WIB
Bawa 58 Kg Sabu, Dua Terdakwa di Jambi Dituntut Penjara Seumur Hidup - JPNN.COM
Dua terdakwa kepemilikan 58 Kg sabu menutup wajah usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis (18/6/2026). ANTARA/HO-Agus Suprianto.

jpnn.com, JAMBI - Dua terdakwa kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih dari 58 kilogram dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jambi.

Tuntutan berat ini dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis (18/6/2026).

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Irse Yanda Perima dengan anggota Hendrawan Nainggolan dan Azhari Prianda Ginting.

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JPU menyatakan terdakwa Agit Putra Ramadhan dan Juniardo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menuntut pidana penjara seumur hidup,” kata jaksa dalam persidangan.

Jaksa menilai seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan saksi yang dihadirkan selama proses pemeriksaan.

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Dalam perkara ini, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 58 bungkus plastik sabu dengan berat netto 58.211,77 gram atau lebih dari 58 kilogram.

Selain itu, turut disita sejumlah telepon genggam berbagai merek, satu koper berwarna biru hijau, serta dua kendaraan roda empat yang diduga digunakan dalam rangkaian aktivitas para terdakwa, yakni satu minibus berwarna putih dan satu minibus berwarna hitam beserta dokumen.

Dua terdakwa kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih dari 58 kilogram dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jambi.

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TAGS   kasus sabu-sabu  penjara seumur hidup  kasus narkotika  Jambi 

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