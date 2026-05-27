JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bawa Arsenal Juara, Mikel Arteta Meraih Penghargaan Manajer Terbaik Liga Inggris 2025/2026

Rabu, 27 Mei 2026 – 20:26 WIB
Pelatih Arsenal Mikel Arteta. Foto: X/Arsenal.

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Arsenal Mikel Arteta dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Liga Inggris 2025/2026.

Dia meraih penghargaan itu setelah mengantarkan Arsenal menjuarai Liga Inggris musim ini.

Gelar juara  Liga Inggris itu sudah dinanti Arsenal selama 22 tahun.

Arteta merebut status tersebut lantaran unggul dalam pemungutan suara yang melibatkan publik bersama penilaian panel pakar sepak bola.

Dikutip dari laman Liga Inggris, Rabu (27/5), Arteta mengalahkan Keith Andrews dari Brentford FC, Michael Carrick dari Manchester United FC, Josep "Pep" Guardiola dari Manchester City, Andoni Iraola dari AFC Bournemouth, dan Regis Le Bris dari Sunderland.

Arteta menjadi pelatih pertama Arsenal yang memenangkan penghargaan Manager of the Season sejak Arsene Wenger meraihnya pada tiga musim juara klub, yakni 1997/1998, 2001/2002, dan 2003/2004.

Juru taktik asal Spanyol itu juga menjadi manajer pertama yang menjuarai Liga Inggris bersama klub yang pernah dia bela sebagai pemain di kompetisi tersebut. Dia memperkuat Arsenal dari 2011 hingga 2016.

Pada usia 44 tahun 54 hari, Arteta menjadi pelatih termuda ketiga yang memenangkan kompetisi sepak bola teratas di Inggris ini. Dua posisi teratas masih ditempati Jose Mourinho, yang membawa Chelsea juara pada usia 42 tahun 94 hari di musim 2004/2005 dan 43 tahun 93 hari di musim 2005/2006.

