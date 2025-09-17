Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bawa Ayah Saat Sidang Cerai, Chikita Meidy Beri Penjelasan

Rabu, 17 September 2025 – 09:09 WIB
Bawa Ayah Saat Sidang Cerai, Chikita Meidy Beri Penjelasan - JPNN.COM
Chikita Meidy. Foto: Instagram/chikitameidy

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chikita Meidy dan Indra Adhitya masih dalam proses perceraian.

Sidang cerai suami istri itu kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (16/9).

Agenda persidangan kali ini yakni keterangan saksi dari pihak Chikita Meidy selaku penggugat. Dia pun membawa ayah dan adiknya sebagai saksi saat sidang.

Baca Juga:

"Agendanya aku membawa saksi-saksi. Terus, yang mendampingi aku adalah ayah sama adik aku begitu. Terus ya tadi tanya jawab, hanya sebatas itu sih, begitu," kata Chikita Meidy di Pengadilan Agama Tigaraksa, Selasa (16/9).

Pelantun Kampuang Nan Jauah di Mato itu tidak menjelaskan detail kesaksian yang disampaikan keluarga.

Menurut Chikita Meidy, ayah dan adiknya hanya dimintai keterangan seputar gugatan cerai yang diajukannya.

Baca Juga:

"Jadi, tanya jawab seputar gugatan saja. Apakah benar, apakah mengetahui. Sudah, seperti itu," beber perempuan berusia 34 tahun itu.

Chikita Meidy bersyukur proses sidang perceraian bisa berjalan dengan lancar.

Pasangan selebritas Chikita Meidy dan Indra Adhitya masih dalam proses perceraian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chikita Meidy  Chikita Meidy cerai  Indra Adhitya  suami Chikita Meidy 
BERITA CHIKITA MEIDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp