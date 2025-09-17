Bawa Ayah Saat Sidang Cerai, Chikita Meidy Beri Penjelasan

Rabu, 17 September 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chikita Meidy dan Indra Adhitya masih dalam proses perceraian.

Sidang cerai suami istri itu kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (16/9).

Agenda persidangan kali ini yakni keterangan saksi dari pihak Chikita Meidy selaku penggugat. Dia pun membawa ayah dan adiknya sebagai saksi saat sidang.

"Agendanya aku membawa saksi-saksi. Terus, yang mendampingi aku adalah ayah sama adik aku begitu. Terus ya tadi tanya jawab, hanya sebatas itu sih, begitu," kata Chikita Meidy di Pengadilan Agama Tigaraksa, Selasa (16/9).

Pelantun Kampuang Nan Jauah di Mato itu tidak menjelaskan detail kesaksian yang disampaikan keluarga.

Menurut Chikita Meidy, ayah dan adiknya hanya dimintai keterangan seputar gugatan cerai yang diajukannya.

"Jadi, tanya jawab seputar gugatan saja. Apakah benar, apakah mengetahui. Sudah, seperti itu," beber perempuan berusia 34 tahun itu.

Chikita Meidy bersyukur proses sidang perceraian bisa berjalan dengan lancar.