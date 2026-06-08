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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bawa Borneo FC Nyaris Juara, Fabio Lefundes Pilih Berpisah

Senin, 08 Juni 2026 – 10:39 WIB
Bawa Borneo FC Nyaris Juara, Fabio Lefundes Pilih Berpisah - JPNN.COM
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Kejutan datang dari Borneo FC Samarinda. Di tengah kesuksesan membawa Pesut Etam bersaing ketat dalam perburuan gelar musim lalu, Fabio Lefundes memilih mengakhiri kebersamaannya dengan klub karena alasan personal.

Manajemen Borneo FC mengumumkan kedua pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim depan.

Keputusan tersebut bukan dipicu faktor teknis maupun performa tim, melainkan pertimbangan pribadi dari pelatih asal Brasil tersebut.

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“Keputusan ini diambil atas dasar alasan pribadi dari coach Fabio. Manajemen menghormati keputusan tersebut dan mengapresiasi dedikasi yang telah diberikan selama masa pengabdiannya bersama Pesut Etam,” bunyi pernyataan Borneo FC.

Kepergian Lefundes menjadi kehilangan besar bagi Borneo FC. Pasalnya, dalam satu musim kepemimpinannya, ia berhasil mengubah Pesut Etam menjadi salah satu tim paling konsisten di kompetisi. 

Dari 34 pertandingan, Borneo FC mencatatkan 25 kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya lima kekalahan.

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Bahkan, Borneo FC nyaris mengangkat trofi juara Super League 2025/2026.

Mereka finis sebagai runner-up dan hanya kalah dalam perhitungan head to head dari Persib Bandung yang akhirnya keluar sebagai kampiun.

Borneo FC mengumumkan perpisahannya dengan pelatih Fabio Lafundes. Pelatih yang sukses membawa Borneo nyaris juara Super League pergi karena alasan personal.

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TAGS   Fabio Lefundes  Borneo FC  Super League  Borneo FC Samarinda 
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