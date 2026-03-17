Bawa Golok, Pria Mencuri di Minimarket Diamuk Warga

jpnn.com, JAKARTA - Membawa senjata tajam golok pria berinisial DI (34) mencuri barang di gerai minimarket di Jalan Tongkol, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (15/3).

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro mengatakan pelaku telah diamankan.

"Pelaku berinisial DI (34) sudah kami amankan di Polsek, tadi kami bawa berobat karena sempat diamuk warga," katanya, Senin.

Ia mengatakan pelaku diketahui oleh karyawan minimarket saat sedang melakukan pencurian di lokasi tersebut dan sempat ingin melakukan perlawanan dengan menggunakan golok saat ingin diamankan.

Menurut dia, personel piket Reskrim Polsek Tanjung Priok menerima informasi dari masyarakat diduga adanya pelaku pencurian yang diamankan di dalam minimarket di Jalan Tongkol Kelurahan Tanjung Priok.

Selanjutnya personel SPKT dan piket Reskrim dipimpin Kanit Reskrim mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengecek dan mengevakuasi terduga pelaku.

Dari hasil klarifikasi, pelaku disebut sempat mengambil kopi sebanyak dua pak di gerai minimarket itu. Selanjutnya dipergoki oleh karyawan minimarket dari CCTV dan akhirnya diamankan beserta warga masyarakat.

Pelaku ini, menurut Handam, tidak memiliki keluarga di Jakarta dan juga tidak memiliki tempat tinggal sehingga untuk tidurnya selalu berpindah-pindah tempat terkadang di masjid/mushola.