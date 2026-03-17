Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bawa Golok, Pria Mencuri di Minimarket Diamuk Warga

Selasa, 17 Maret 2026 – 04:00 WIB
Bawa Golok, Pria Mencuri di Minimarket Diamuk Warga - JPNN.COM
Ilustrasi pelaku pencurian. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Membawa senjata tajam golok pria berinisial DI (34) mencuri barang di gerai minimarket di Jalan Tongkol, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (15/3).

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro mengatakan pelaku telah diamankan.

"Pelaku berinisial DI (34) sudah kami amankan di Polsek, tadi kami bawa berobat karena sempat diamuk warga," katanya, Senin.

Ia mengatakan pelaku diketahui oleh karyawan minimarket saat sedang melakukan pencurian di lokasi tersebut dan sempat ingin melakukan perlawanan dengan menggunakan golok saat ingin diamankan.

Menurut dia, personel piket Reskrim Polsek Tanjung Priok menerima informasi dari masyarakat diduga adanya pelaku pencurian yang diamankan di dalam minimarket di Jalan Tongkol Kelurahan Tanjung Priok.

Selanjutnya personel SPKT dan piket Reskrim dipimpin Kanit Reskrim mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengecek dan mengevakuasi terduga pelaku.

Dari hasil klarifikasi, pelaku disebut sempat mengambil kopi sebanyak dua pak di gerai minimarket itu. Selanjutnya dipergoki oleh karyawan minimarket dari CCTV dan akhirnya diamankan beserta warga masyarakat.

Pelaku ini, menurut Handam, tidak memiliki keluarga di Jakarta dan juga tidak memiliki tempat tinggal sehingga untuk tidurnya selalu berpindah-pindah tempat terkadang di masjid/mushola.

DI, pria 34 tahun nekat mencuri barang di minimarket Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Minimarket  pencurian  polsek tanjung priok  pencurian minimarket 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp