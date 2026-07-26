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JPNN.com - Lifestyle - Food

Bawa Inovasi Baru ke FHI 2026, BlueBand Kini Punya Produk Santan

Minggu, 26 Juli 2026 – 17:07 WIB
Bawa Inovasi Baru ke FHI 2026, BlueBand Kini Punya Produk Santan - JPNN.COM
Bawa inovasi baru ke FHI 2026, BlueBand kini punya produk santan kelapa dalam tiga pilihan kemasan, yakni 65 mililiter, 200 mililiter, dan 1 liter. Foto dokumentasi Flora Food

jpnn.com - Industri makanan dan minuman di Indonesia terus berkembang, seiring meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap produk yang praktis, berkualitas, tetapi tetap mampu menghadirkan cita rasa autentik.

Perubahan tersebut ikut mendorong produsen bahan pangan untuk melahirkan inovasi baru, baik bagi konsumen rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner.

"Menjawab itu kami merilis BlueBand Santan Kelapa dan rangkaian produk Flora Professional di ajang Food & Hospitality Indonesia (FHI 2026)," kata Head of Marketing PT Flora Food Indonesia, Ade Savitri dalam keterangannya dikutip Minggu (26/6).

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Ini menjadi langkah baru bagi BlueBand yang selama ini dikenal luas melalui produk margarin. Dengan rekam jejak sekitar 100 tahun secara global, perusahaan kini memperluas portofolionya ke kategori santan untuk melengkapi kebutuhan memasak masyarakat Indonesia.

"Ini untuk mendukung beragam kreasi kuliner, mulai dari masakan khas Indonesia hingga menu fusion. Produk ini ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dapur profesional," ujarnya.

Tersedia dalam tiga pilihan kemasan, yakni 65 mililiter, 200 mililiter, dan 1 liter. Ukuran kecil dapat digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari, sedangkan kemasan 1 liter disiapkan untuk pelaku usaha dan dapur profesional dengan kebutuhan lebih besar.

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"Flora Food Group juga memperkenalkan Flora Professional sebagai identitas baru bagi lini produk profesionalnya di Indonesia," ungkapnya.

Perubahan tersebut mengikuti identitas visual global perusahaan sekaligus menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan portofolio yang lebih terintegrasi bagi pelanggan di sektor foodservice.

kini punya produk santan kelapa dalam tiga pilihan kemasan, yakni 65 mililiter, 200 mililiter, dan 1 liter

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TAGS   blueband  santan  FHI 2026  produk santan 
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