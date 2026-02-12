Bawa Kokain 3 Kg ke Bali, Yuri Besera Dacosta Divonis 18 Tahun Penjara

jpnn.com, DENPASAR - Yuri Besera Dacosta, 25, warga negara asing asal Brasil, terdakwa kasus narkoba seberat 3 kilogram kokain divonis 18 tahun penjara.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Ni Made Okti Mandiani di Denpasar, Kamis.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa Yuri Besera Dacosta 18 tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan," katanya.

Baca Juga: Polres Bengkalis Tangkap 57 Tersangka Kasus Narkoba Sepanjang Januari 2026

Selain itu, terdakwa didenda Rp 1 miliar.

"Jika denda tidak bisa dibayarkan maka diganti selama 190 hari," kata Hakim.

Hakim PN Denpasar mengatakan Yuri dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 610 ayat (2) huruf a tahun 2026 tentang penyesuaian pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Hakim menyatakan Yuri terbukti membawa narkoba jenis kokain sebanyak 3 kilogram.

Hakim juga menyatakan perbuatan terdakwa Yuri memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 610 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama.