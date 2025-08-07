Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bawa Map Biru ke KPK, Yaqut Cholil Qoumas akan Menjelaskan Hal yang Rumit

Kamis, 07 Agustus 2025 – 11:13 WIB
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8). Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (7/8), untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

“Ini adalah bentuk iktikad baik dari beliau untuk menaati hukum sebagai warga negara,” ujar Juru Bicara Yaqut, Anna Hasbi di Gedung Merah Putih KPK.

Menurut dia, Yaqut akan memberikan keterangan mengenai pembagian kuota haji tambahan untuk pelaksanaan 2024.

“Jadi, beliau akan memberikan keterangan dan menjelaskan soal proses bagaimana kuota itu dibagi, karena pembagian kuota itu memang hal yang cukup rumit. Jadi, harus ada penjelasan yang menyeluruh,” tutur Anna.

Dia juga mengatakan Yaqut diminta membawa berkas surat keputusan mengenai jabatannya sebagai menag.

“Itu SK jabatan tentang tugas dan kewajiban sebagai menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.31 WIB, dan membawa map berwarna biru.

“Saya hanya bawa SK sebagai menteri,” ujar Yaqut kepada para jurnalis sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK. (antara/jpnn)

Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

