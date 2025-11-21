Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Bawa Metode Serial Allisan ke Brunei, ARLIC Dorong Harmonisasi Pendidikan Bahasa Arab

Jumat, 21 November 2025 – 21:50 WIB
Bawa Metode Serial Allisan ke Brunei, ARLIC Dorong Harmonisasi Pendidikan Bahasa Arab - JPNN.COM
ARLIC tawarkan metode Serial Allisan di Brunei untuk dorong standar baru pembelajaran Bahasa Arab. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BRUNEI DARUSSALAM - Delegasi Indonesia mencatat langkah penting dalam penguatan ekosistem pendidikan bahasa di Asia Tenggara melalui partisipasi aktif Arabic Lingual Center (ARLIC) dan Ikatan Pengajar Bahasa Arab se-Indonesia (IMLA) pada Simposium Internasional Bahasa Arab di Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam, Selasa (18/11/2025).

Forum bertema “Desain Buku Ajar Bahasa Arab bagi Siswa Asia Tenggara” ini menjadi momen krusial bagi upaya standarisasi pembelajaran bahasa di kawasan.

Simposium ini memperkuat posisi ARLIC yang lima tahun terakhir konsisten membangun pusat pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia.

Baca Juga:

Kegiatan yang melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, tersebut menandai babak baru kolaborasi regional untuk menghadirkan metode pembelajaran modern dan berbasis riset.

Pada forum pleno, Senior Advisor ARLIC Prof. Abdul Karim Awad Hayaza memaparkan metode pengajaran revolusioner “Serial Allisan”.

Dalam paparannya, Prof. Karim menekankan bahwa pendekatan natural dalam Serial Allisan membuat peserta belajar seperti anak mempelajari bahasa ibu.

Baca Juga:

“Pembelajar non-Arab merasakan proses sebagaimana anak belajar bahasa ibu—bertahap, terstruktur, dan langsung aktif menggunakan bahasa,” tegasnya.

Metode ini diklaim mampu membuat siswa berbicara Bahasa Arab dengan lahjah natural hanya dalam 150 jam belajar.

ARLIC tawarkan metode Serial Allisan di Brunei untuk dorong standar baru pembelajaran Bahasa Arab.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ARLIC  Bahasa Arab  Serial Allisan  IMLA 
BERITA ARLIC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp