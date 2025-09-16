Bawa Pakar Set Piece Arsenal, Arab Saudi Kirim Sinyal Bahaya untuk Timnas Indonesia

jpnn.com - Arab Saudi benar-benar mempersiapkan diri dengan matang menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk Suqur al-Khodur itu mendatangkan pelatih spesialis bola mati milik Arsenal Nicolas Jover.

Melansir dari Riyadiya TV, Jover sudah hadir di kamp latihan Arab Saudi di Republik Ceko. Rencananya, pria asal Prancis itu akan resmi bergabung dengan staf kepelatihan Herve Renard pada Oktober mendatang.

Kedatangan Pakar Set Piece Arsenal

Kedatangan Jover diproyeksikan memberi menu latihan tambahan, khususnya dalam memaksimalkan serangan dan memanfaatkan situasi bola mati.

“Nicolas Jover sudah hadir di kamp pelatihan Timnas Saudi di Republik Ceko. Dia akan bersama Arab Saudi pada Oktober mendatang untuk pertandingan melawan Indonesia dan Irak," bunyi tulisan Riyadiya TV.

Rekam jejak Nicolas Jover terbilang impresif. Bersama Arsenal, dia berhasil mengasah anak asuh Mikel Arteta hingga mencetak 70 gol dari situasi set piece atau bola mati dalam empat musim terakhir.

Dengan tambahan tenaga baru ini, Arab Saudi makin serius menatap putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Penggemar Arab Saudi tentu berharap tim ini kembali tampil di ajang empat tahunan itu. Apalagi, pada edisi 2022 lalu, The Green Falcons sempat mengejutkan publik sepak bola dengan menumbangkan Argentina di fase grup.