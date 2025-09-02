Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bawa Pemain Naturalisasi, Timnas Indonesia Optimistis Tembus Putaran Final Piala Asia U-23

Selasa, 02 September 2025 – 19:53 WIB
Bawa Pemain Naturalisasi, Timnas Indonesia Optimistis Tembus Putaran Final Piala Asia U-23 - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, Gerald Vanenburg saat konferensi pers jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2025 di Hotel Movenpick, Surabaya, Selasa (2/9). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia siap mengawali perjuangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan menghadapi Laos.

Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg mengungkapkan timnya makin solid dengan tambahan pemain diaspora seperti Rafael Struick dan Jens Raven.

Selain itu, pemain naturalisasi Dion Markx, juga akan tampil untuk menambah kedalaman tim

Baca Juga:

"Saya senang dengan kehadiran pemain naturalisasi asal Belanda yang bermain. Tentu mereka harus menunjukan permain terbaik,” ujar Gerald.

Garuda Muda diprediksi akan tetap bertumpu pada sejumlah pemain andalan seperti Kadek Arel Priyatna, Rayhan Hannan, dan Hokky Caraka.

Kombinasi pengalaman dan darah segar diharapkan bisa membawa Indonesia menembus putaran final Piala Asia U-23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi.

Baca Juga:

Menarik ditunggu kiprah Timnas U-23 Indonesia pada ajang yang rencananya digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Laga kontra Laos pada Rabu (3/9/2025) pukul 19.20 WIB, menjadi ujian awal bagi runner-up Piala AFF U-23 2025 tersebut.

Timnas Indonesia percaya diri tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2025 dengan mengandalkan pemain naturalisasi, Rabu (3/9)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Timnas U-23 Indonesia  kualifikasi Piala Asia U-23  Gerald Vanenburg 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp