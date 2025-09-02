Bawa Pemain Naturalisasi, Timnas Indonesia Optimistis Tembus Putaran Final Piala Asia U-23

Selasa, 02 September 2025 – 19:53 WIB

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia siap mengawali perjuangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan menghadapi Laos.

Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg mengungkapkan timnya makin solid dengan tambahan pemain diaspora seperti Rafael Struick dan Jens Raven.

Selain itu, pemain naturalisasi Dion Markx, juga akan tampil untuk menambah kedalaman tim

"Saya senang dengan kehadiran pemain naturalisasi asal Belanda yang bermain. Tentu mereka harus menunjukan permain terbaik,” ujar Gerald.

Garuda Muda diprediksi akan tetap bertumpu pada sejumlah pemain andalan seperti Kadek Arel Priyatna, Rayhan Hannan, dan Hokky Caraka.

Kombinasi pengalaman dan darah segar diharapkan bisa membawa Indonesia menembus putaran final Piala Asia U-23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi.

Menarik ditunggu kiprah Timnas U-23 Indonesia pada ajang yang rencananya digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Laga kontra Laos pada Rabu (3/9/2025) pukul 19.20 WIB, menjadi ujian awal bagi runner-up Piala AFF U-23 2025 tersebut.