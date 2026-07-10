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Bawa Sajam Diduga Hendak Tawuran di Rancamanyar, 10 Remaja Diamankan

Jumat, 10 Juli 2026 – 14:50 WIB
Bawa Sajam Diduga Hendak Tawuran di Rancamanyar, 10 Remaja Diamankan - JPNN.COM
Tawuran. Ilustrasi. Grafis: Dokumentasi JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Jajaran Satreskrim Polresta Bandung bersama Unit Reskrim Polsek Baleendah mengamankan 10 remaja yang diduga hendak melakukan aksi penyerangan menggunakan senjata tajam di wilayah Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari video yang beredar di media sosial pada Rabu (8/7/2026) malam.

Dalam video yang direkam warga, terlihat sekelompok remaja berboncengan menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam.

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Aksi tersebut pun meresahkan masyarakat.

Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki mengatakan, setelah menerima informasi tersebut, pihaknya bersama Satreskrim Polresta Bandung langsung bergerak melakukan penyelidikan.

"Begitu menerima informasi dari masyarakat dan video yang beredar di media sosial, kami bersama Satreskrim Polresta Bandung langsung mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi," kata Hendri dalam keterangannya, Jumat (10/7).

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Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi sekelompok pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 10 anak untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Baleendah sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Polisi mengamankan 10 remaja yang diduga hendak terlibat tawuran bersenjata tajam di Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Aksi didalangi anak usia 14 tahun.

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TAGS   tawuran  Tawuran Pelajar  pemuda bawa sajam  Remaja 
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