Bawa Sajam Resahkan Warga Natuna, Seorang Pria Ditangkap Polisi

jpnn.com, NATUNA - Seorang pria ditangkap petugas Polres Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Pria tersebut membawa senjata tajam (sajam) dan sempat meresahkan warga di kawasan Kecamatan Bunguran Timur.

Kasat Reskrim Polres Natuna Iptu Ricie mengatakan penangkapan dilakukan pada Minggu siang di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Bunguran Timur.

Peristiwa berawal pada Sabtu (1/11) malam. Saat itu, warga melihat adanya seorang pria yang berkeliaran sambil membawa senjata tajam di tangan.

Kehadiran pria tersebut membuat warga sekitar resah dan waspada, karena pria tersebut juga sempat membuat onar.

Menindaklanjuti laporan itu, Polres Natuna segera menurunkan tim untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku. Namun, hingga dini hari, petugas belum berhasil menemukan keberadaan pelaku.

“Pelaku sudah berhasil kami amankan,” ujar Iptu Ricie dikonfirmasi.

Dia menjelaskan selama proses pencarian pada malam kejadian, petugas sempat mendatangi rumah terduga pelaku di Jalan Sudirman serta menyisir aliran sungai dan lokasi lainnya yang diduga menjadi tempat pelarian setelah pelaku mengetahui keberadaan polisi.