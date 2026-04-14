Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bawa Senjata Api, Komplotan Curanmor Beraksi di RS Jaktim

Selasa, 14 April 2026 – 16:56 WIB
Rekaman kamera pengawas (CCTV) aksi komplotan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) dengan menggunakan senjata api (senpi) terjadi di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026) siang. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) membawa senjata api beraksi di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno menyatakan pihaknya tengah menyelidiki identitas dan keberadaan para pelaku.

"Untuk kasus ini kami masih melakukan penyelidikan secara maksimal," kata Sutikno, Selasa.

Sutikno menuturkan polisi juga masih mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan para saksi di lokasi kejadian.

Peristiwa ini menambah daftar panjang aksi curanmor bersenjata api di wilayah Duren Sawit.

Sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi di Jalan Pendidikan, Komplek IKIP, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu (22/2) dini hari.

Dalam kejadian itu, pelaku gagal membawa kabur kendaraan setelah aksinya diketahui warga.

Menanggapi kemungkinan keterkaitan antara pelaku dalam kedua kejadian tersebut, Sutikno belum dapat memberikan keterangan lebih rinci.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   curanmor  Duren Sawit  Curanmor bersenjata api  Jaktim  senjata api 
BERITA CURANMOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp