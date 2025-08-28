Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Bawa Senpi Ilegal, 2 Petani di OKU Timur Ditangkap Polisi

Kamis, 28 Agustus 2025 – 08:25 WIB
Dua orang pelaku pemilik senjata api ilegal diamankan di Mapolres OKU Timur, Rabu. ANTARA/HO-Polres OKU Timur

jpnn.com - MARTAPURA - Dua orang yang berprofesi sebagai petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan ditangkap polisi

Keduanya ditangkap Polres OKU Timur karena kepemilikan senjata api ilegal. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita dua pucuk senjata api ilegal.

Kapolres OKU Timur AKPB Adik Listiyono mengatakan pelaku berinisial DN (34) dan WN (40) diamankan Rabu (27/8) sekitar pukul 01.45 WIB.

Kedua pelaku warga Desa Jati Mulyo dan Desa Riang Bandung ini ditangkap saat berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur.

"Kedua tersangka diamankan oleh petugas kami yang sedang melakukan patroli malam di sekitar tempat kejadian perkara (TKP)," katanya dalam keterangan pers di Martapura, Kamis (28/8).

Para pelaku sempat membuang senjata api ilegal ke semak-semak.

Namun, berkat kesigapan petugas, barang bukti ditemukan.

Tersangka pun langsung diamankan.

Dua petani di OKU Timur, Sumsel, ditangkap polisi karena membawa dan memiliki senjata api ilegal.

TAGS   Senpi Ilegal  Polisi  petani  OKU Timur  Polres OKU Timur  senjata api ilegal 
