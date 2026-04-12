JPNN.com - Nasional - Hukum

Bawa Senpi Rakitan dan Sajam, 2 Pria Ini Diamankan

Minggu, 12 April 2026 – 23:40 WIB
Dua pelaku saat diamankan di Polrestabes Palembang. Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com, PALEMBANG - Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan dua pria yang kedapatan membawa senjata berbahaya dalam patroli dini hari di Jalan Mayjend Satibi Darwis, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang, Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Kedua tersangka masing-masing berinisial YB (48) wiraswasta dan NB (53) buruh.

Penindakan dilakukan saat petugas melaksanakan patroli rutin di wilayah rawan dan mencurigai gerak-gerik keduanya.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, YB kedapatan membawa empat bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang terdiri dari satu celurit, dua golok dengan ukuran berbeda dan satu pisau.

Sementara itu, dari tangan NB, petugas menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang disembunyikan dalam sarung, lengkap dengan satu magaziem dan tujuh butir peluru.

Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti berupa potongan kabel dan alat yang diduga digunakan NB untuk melakukan pemotongan kabel jaringan.

Baca Juga:

Dugaan tindak pidana tersebut saat ini masih dalam pendalaman penyidik.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKPB Musa Jedi Permana menerangkan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil patroli aktif yang terus digencarkan di wilayah rawan.

Dua pria bawa senjata api rakitan diringkus Polrestabes Palembang saat patroli subuh.

BERITA SENPI RAKITAN LAINNYA:

