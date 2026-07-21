Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Fabian Ruiz Kini Dijagokan Raih Ballon d'Or

jpnn.com - Kesuksesan Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia 2026 tak lepas dari kontribusi Fabian Ruiz.

Pemain kelahiran 3 April 1996 itu membantu La Furia Roja meraih gelar seusai mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final.

Raihan tersebut melengkapi pencapaian Fabian Ruiz pada musim ini setelah sebelumnya juga tampil gemilang bersama Paris Saint-Germain.

Tercatat, mantan penggawa Napoli itu turut mengantarkan PSG menjuarai Liga Champions 2026 setelah mengalahkan Arsenal lewat adu tendangan penalti dengan skor 4-3.

Kini, pemilik 50 caps bersama Timnas Spanyol itu masuk dalam perbincangan sebagai kandidat peraih Ballon d'Or 2026.

Tak sedikit penggemar yang menilai Fabian Ruiz layak meraih penghargaan tersebut berkat kontribusi dan koleksi gelarnya di level klub maupun tim nasional.

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Sejauh ini, pasangan Rosa Pereira itu telah mengoleksi tiga gelar bersama Spanyol, yakni UEFA Nations League 2023, EURO 2024, dan Piala Dunia 2026.

Adapun bersama Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz telah meraih empat gelar Ligue 1, dua Liga Champions, dua Coupe de France, tiga Trophee des Champions, dan satu FIFA Intercontinental Cup.